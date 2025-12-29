年末年始などの長期休みに生じる、帰省ラッシュ。最近は「帰省ブルー」という言葉も生まれるほど、帰省を負担に感じる人もいるようです。今回ママスタコミュニティで見つけたのも、「結局は帰省って、泊まるよりも日帰りのほうがみんな幸せじゃない？」という投稿。この「みんな」には訪問する側も、迎える側も含まれていそうです。「ゆっくりして」と言われても、ゆっくりできないのが義実家まずは訪問する側の意見から。投稿にコ