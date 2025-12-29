家族が賑やかにつどう食卓に似合う料理といったら、思い浮かぶのは「鍋」ではないでしょうか。みなさんの家庭では、どんな鍋が人気ですか？ママスタコミュニティでは鍋料理の話題で盛り上がっています。『寒いから鍋にしようと思います。欠かせない食材ってありますか？』家族みんなで囲む鍋は、家庭によって好みはさまざま。寄せ鍋や水炊き、もつ鍋やキムチ鍋など昔ながらの鍋から、豆乳鍋やトマト鍋、レモン鍋など特色のある鍋