J1アビスパ福岡は29日、来季J2に降格する湘南からMF奥野耕平（25）を完全移籍で獲得したと発表した。奥野は主にボランチでプレーし、G大阪の下部組織から2019年にトップチーム昇格。24年から湘南でプレーしていた。今季はリーグ戦31試合に衆生して2得点。クラブを通じて、以下の通りコメントを発表した。「湘南ベルマーレから来た奥野耕平です。自分のプレーを表現して、チームの力になれるように日々努力していきます。そし