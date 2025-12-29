正月向けの餅作りが繁忙期を迎えている。北九州市門司区葛葉1丁目にある創業117年の老舗「高石餅店」では朝早くから作業に励み、年末の1週間で約3万個を製造。年間売上高の4分の1を占めるという。28日は午前6時ごろから作業を始め、機械でついたり切ったりして約5千個の餅を製造。スタッフが餅の裏表を定期的にひっくり返し、表面を乾かした。同店によると、物価高の影響でもち米の仕入れ価格は昨年比1・4倍に上昇したが、販