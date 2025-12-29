自主トレーニングのため北九州市に帰省しているプロ野球・埼玉西武ライオンズの武内夏暉投手（24）＝八幡西区出身＝が26日、市役所を訪れ、プロ2年間の活動を報告した。昨年のシーズンは10勝を挙げて新人王に輝いたものの、今年はけがの影響もあって満足のいく成績を残せず、「来季は開幕からローテを守り、2桁以上勝つ」と巻き返しを誓った。