福岡県柳川市本町の城内公民館で26日、年末恒例のしめ縄作りがあった。住民約20人が参加し、手作業で正月の縁起物を仕上げた。田んぼで刈り取った稲わらを「きぬた」と呼ばれる木づちでたたいて柔らかくし、2束ほどに分けてねじりながら巻き付けて編んでいった。最後にダイダイや扇などの飾り物を付け、2時間ほどで完成させた。初めて作ったという同市柳町のバイオリニスト渡辺伸子さん（63）は「ベテランに手伝ってもらいな