今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フリッター風【きりたんの超雑レシピ #73】』という鶏ささみさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）＜材料(2人分)＞ 冷凍むきエビ：120g ピーマン：2個 胡椒：適量 塩：適量 ---以下A--- 小麦粉：大さじ4 片栗粉：大さじ1 マヨネーズ：大さじ2 炭酸水：大さじ4 塩：ひとつまみ タイム(ホール)：小さじ2投稿者の鶏ささみさんが、エビとピーマンを使ってフリッター