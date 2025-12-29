12月28日午後、静岡県吉田町で88歳女性が車にはねられ、死亡する事故がありました。女性は自宅の駐車場に入れようとしたところ事故にあったということです。 28日午後3時頃、吉田町大幡でパート女性(62)が運転する車が同居する義母(88)をはねました。義母は病院に運ばれましたが、死亡しました。 警察によりますと、パート女性が自宅駐車場に車を入れようとしたところ、義母をはねたということです。警察が詳しい事