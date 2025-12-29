残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？今回は、「大東建託・いい部屋ネットレディス」で3年ぶりの優勝を果たした渡邉彩香のアイアンスイングをプロコーチの奥嶋誠昭が解説する。【連続写真】高いトップからアウトサイド・イン軌道で振り抜く！左に曲げない渡邉彩香のア