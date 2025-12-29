中国軍は今日から、台湾を取り囲む演習を開始すると発表しました。【映像】台湾を取り囲む演習を開始すると発表中国軍で台湾海峡を管轄する東部戦区の報道官は、きょうから陸軍・海軍・空軍・ロケット軍などが参加し、台湾を取り囲む演習「正義使命ー2025」を実施すると発表しました。演習では警戒パトロールの実施、制空権の把握、立体的な抑止などを訓練するほか、艦艇と航空機が複数方向から台湾に接近・突撃する訓練も行