俳優の松尾貴史（65）が29日、自身のインスタグラムを更新。「忘年会」ショットを披露した。「吉例の忘年会」とつづると、俳優の佐藤浩市と自身の2ショットをアップ。続けて俳優の柄本時生と自身の2ショットも投稿した。さらに自身と俳優の江口洋介、歌手の森高千里夫妻などのショットも披露した。自身と俳優・岸部一徳の2ショットも投稿した。