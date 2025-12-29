１９９０年代の広島を正捕手として支えた西山秀二さん（５８）は、９８年の試合出場数がわずか１３試合にとどまっている。開幕から１２試合目の横浜戦で左手を３カ所骨折する大けがを負ったことが原因だった。シーズン中の復帰は厳しい状況だったが、９月２７日に１試合だけ強行出場を果たしている。「最後やから、どうしても出たかった」。西山さんを駆り立てたのは広島のレジェンド左腕・大野豊投手だった。◇◇好調