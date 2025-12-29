【モデルプレス＝2025/12/29】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が12月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「脚で仕事してる」美脚ショット◆小寺真理、ミニスカ×ブーツ姿公開小寺は「新喜劇の（脚の絵文字）で仕事してる2人です」とコメントし、吉本新喜劇の重谷ほたるとの2ショットを公開。ブラウンのトップスにベージュ系のチェックのミニ