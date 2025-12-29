【モデルプレス＝2025/12/29】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧◆BE:FIRST、HANAとの共演は「新鮮」4回目の紅白出場となるBE:FIRSTは、フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』（2025）の主題歌にもなった『夢中』を披露する。音合わせでは家の明かりが付いた窓が並ぶ