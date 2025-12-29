3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。12月22日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージをもとに、藤澤が出演する2026年1月スタートのTBS系日曜劇場「リブート」について語り合いました。Mrs. GREEN APPLE大森元貴ーー2026年1月より放送が開始されるTBS系日