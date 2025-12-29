第1回【「高校に学食あった？」への反応は地域によって大違い…「都立高」はゼロなのに「大阪府立高」は134校で設置のナゾ専門家は「学食に大きな教育効果」を指摘】からの続き──。デイリー新潮は10月から12月までアンケート調査を実施し人口ランキングのベスト20に選ばれている都道府県（註1）に「都道府県立の高校における学食数」の回答を依頼した。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】学食天国“福岡県”は第2位！都