「高校生の時、学食で食べたカレーが美味しかった」──こんな“青春の思い出”を持つ人は少なくないだろう。ところが、「高校に学食なんてあるの!?」と驚く人もまた、相当な数に達することをご存知だろうか。さらに高校で「給食」を提供する取り組みを始めている自治体もあるという。高校生は心身共に急成長する時期であり、食事が重要な意味を持つのは言うまでもない。高校生の昼食事情を取材した。（全2回の第1回）＊＊＊【写真