今月のフィギュアスケート全日本選手権で女子７位となった渡辺倫果（三和建装、法大）が、現役続行することを宣言し、ネットが沸いた。渡辺は２９日までにインスタグラムで「これまで支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。このたび、競技を継続し、今後４年間フィギュアスケートに取り組んでいく決断をいたしました」と報告。「これまで多くの方々に支えられ、競技に向き合うことができていることに、