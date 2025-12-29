東北自動車道下りの蓮田サービスエリア近くで29日未明、高速道路を歩いていた男性が車にはねられ死亡しました。29日午前4時半ごろ、東北道下りの蓮田サービスエリア近くで「車と歩行者の交通事故」と通報がありました。警察によりますと、20代から30代くらいの男性がなんらかの理由で高速道路の車道を歩いていたところ、60歳の男性が運転する車にはねられたということです。歩いていた男性はその場で死亡が確認されました。この事