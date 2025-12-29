昔の恋人と再会したら、運命を感じて再び恋愛感情が沸いてくることがあるようです。しかも結婚間近だったのに破局してしまった相手だと、特別な感情が残っている分、男女の仲になるのも時間はかからないようで……？今回は、元カノの現状を知って不倫してしまった話をご紹介いたします。離婚した元カノと不倫「ある日、元カノと偶然再会しました。元カノとは婚約をしていましたが、元カノの父から反対されて別れることになってし