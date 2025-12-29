ジャパン・ティッシュエンジニアリングがストップ高の５７５円に買われている。午前１０時１５分ごろ、自家培養軟骨「ジャック」が２６年１月１日付で、外傷性軟骨欠損症または離断性骨軟骨炎に加えて、変形性膝関節症を治療する再生医療等製品として保険適用されることになったと発表しており、これを好感した買いが入っている。 「ジャック」は、患者自身の細胞を用いて膝軟骨を正常軟骨と同様の組織で修復する日本初の再