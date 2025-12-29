ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングスは動意。前週末２６日取引終了後、中国企業との間で「戦略的協力枠組の確認に関する合意書」を締結し、同企業とその親会社を含むグループの日本進出にあたっての「ヘリウムおよび希ガス製品群」の独占的パートナーとしてビジネス展開することが決定したと発表した。同企業とは９月に戦略的協力枠組み協定を締結しており、今回正式な契約締結に至った格好。これが材