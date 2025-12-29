不二家が大幅反落している。この日、９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」が「ＬＯＯＫ」及び不二家洋菓子店のブランドキャラクターを２５年１２月３１日をもって卒業することになったと発表。これを受けて、販売面への影響を懸念する売りが出ているようだ。 出所：MINKABU PRESS