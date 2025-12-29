午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２８、値下がり銘柄数は７０１、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、卸売、証券・商品、鉄鋼など。値下がりで目立つのは鉱業、ゴム製品、食料など。 出所：MINKABU PRESS