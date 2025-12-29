ワシントン・ウィザーズ vs メンフィス・グリズリーズ日付：2025年12月29日（月）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 116 - 112 メンフィス・グリズリーズ NBAのワシントン・ウィザーズ対メンフィス・グリズリーズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはメンフィス・グリ