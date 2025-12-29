ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ボストン・セルティックス日付：2025年12月29日（月）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 114 - 108 ボストン・セルティックス NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ボストン・セルティックスがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーターはポ&#12540