鹿島アントラーズの復活を告げる9度目の優勝で2025シーズンのJ1リーグが幕を閉じた。国内外で獲得した通算タイトル数を歴代最多で、かつライバル勢の追随を許さない「21」とした鹿島だが、国内三大タイトルに限ればリーグ戦と天皇杯の二冠を獲った2016シーズンを最後に、実に8年間もの空白期間が生じていた。今シーズンから指揮を執るクラブOBの鬼木達監督のもと、常勝軍団が遂げてきた変化を探っていくと、日本でも馴染みの深い四