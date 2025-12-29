29日11時現在の日経平均株価は前週末比224.10円（-0.44％）安の5万526.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は828、値下がりは701、変わらずは70。 日経平均マイナス寄与度は104.29円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が31.29円、東エレク が23.06円、ＴＤＫ が20.06円、中外薬 が16.35円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を48.94円押し上げている。次いでフジクラ が20