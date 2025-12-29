29日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝156円31銭前後と、前週末午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝184円25銭前後と15銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース