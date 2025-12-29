2025年12月25日、韓国・中央日報は「韓国を訪れる外国人観光客の楽しみ方が様変わりしており、定番の観光地を訪れるのではなく、韓国人の日常の中に溶け込むような楽しみ方をしている」と伝えた。カフェ巡りの名所として人気のソウル・聖水（ソンス）は、最近ではカフェの多さは変わらないが、各国料理を出す飲食店、ファッションやコスメブランドのポップアップストアが目立つ。「外国人向けの商圏に様変わりした」と記事は指摘す