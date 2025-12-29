2025年8月5日は、日本の防衛政策の大きな転換点となった。海上自衛隊の護衛艦が、オーストラリア海軍の次期艦艇に選ばれたのだ。戦後、日本でこのような大型武器の"輸出"は初めてのこと。背景には、威圧的な行動を強める中国の存在があった。舞台裏を取材した。（防衛省担当 細川恵里）■官民トップがオーストラリアへ異例の"売り込み"ことし7月。オーストラリアの首都・キャンベラ。もがみ型護衛艦の製造を担当する三菱重工業の泉