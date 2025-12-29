歌手の郷ひろみ（70）が、大みそか『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり総合ほか）をもって「一区切り」とする決断を、自身のファンクラブサイトを通じて発表した。【画像】郷ひろみの直筆メッセージ郷は「2025年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします」と伝え「長きにわたり出演の機会をいただいたNHKの皆さまそして応援してくださった 皆さまに、心より感謝申し上げます」と