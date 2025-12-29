丈夫で軽く気軽に使える帆布製のトートバッグ。最近はおしゃれなものも多く、普段使いとして愛用している人も多いだろう。そんなトートバッグだが、大切に使っていたとしてもどうしても黒ずんでいく。「汚れが目立ってきたけれど洗い方がわからない」とそのまま使い続けていることもあるかもしれない。しかし、ちょっとしたコツで汚れを落とすことができる。YouTubeチャンネル「洗濯のお兄さん/しゅんぺい」の動画「【まさか】黒ず