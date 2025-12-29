お笑いタレント有吉弘行（51）が28日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。足を切断したハチミツ二郎をめぐる誤報を訂正した。ハチミツ二郎を慕う後輩芸人で形成される「二郎会」に所属するタイムマシーン3号の関太が出演。関は10月5日放送の同番組内でハチミツの足切断について言及していた。有吉が「関さんはね、今年、ハチミツ二郎さんの大きな病気、足を切断なさったハチミツ二郎