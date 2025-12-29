東映ビデオは、『重甲ビーファイター』(1995年2月〜1996年2月テレビ朝日系にて放送)の放送終了から30周年を記念して「『重甲ビーファイター』ビートルブレイク上映」を2026年2月21日に東京・池袋の池袋新文芸坐にて開催する。さらにTVシリーズの廉価版DVD「重甲ビーファイター DVD COLLECTION」を2026年6月10日に発売。イベントでは、限定予約版を予約した方を対象に「ブルービート」との2ショット撮影会を実施する。○「『重甲ビ