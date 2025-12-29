本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、冬の定番・いちごを使った濃厚スイーツが目白押しです!2025年12月・2026年1月の新商品5品まとめ(12月30日〜1月5日)「跳ねる! でっかいざくざくカステラ」(429円)「跳ねる! でっかいざくざくカステラ」(429円)価格 : 429円販売地域 : 全国ふんわりしっとりしたカステラにザラメをトッピングした、ザクザク食感を楽しめる商品です。