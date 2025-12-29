リクスタはこのほど、「2026年初詣にオススメ(神社)年間総合トレンドアクセスランキング東西ベスト20」を発表した。集計対象期間は2024年11月1日〜2025年10月31日。「神社がいいね」のデータベースから「オススメ度」が4.0以上の神社を抽出し、検索数の多かった神社を集計しランキングを作成した。2026年初詣にオススメ(神社)年間総合トレンドアクセスランキング東西ベスト20○東日本1位は「熱田神宮」東日本第1位に輝いたのは、愛