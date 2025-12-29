16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した江本孟紀氏が、巨人投手陣のMVPに山粼伊織を挙げた。江本氏は、巨人投手陣のMVPに山粼を挙げた理由について「他にいないので。他がいないから山粼にした」とチクリ。「ガタガタのチームの中でよくやりましたよね。2桁で3年続けるのは大事」と評価した。山粼伊織は3年連続規定投球回と二桁勝利を達成。今季は25試合・15