ゴールデンパーク土肥はこのほど、「土肥金山」(静岡県伊豆市)のリニューアルプロジェクト第1弾として金坑内の整備を行い、12月27日にリニューアルオープンする。金坑内の黄金鳥居○土肥金山の歴史とリニューアル土肥金山は、1370年代、足利幕府直轄の金山奉行が盛んに金を掘ったのが始まりと伝えられ、江戸時代には幕府直轄領となり、二度の黄金時代(江戸・明治〜昭和)を経て、佐渡金山に次ぐ金の生産量を誇った本州最大の金山で