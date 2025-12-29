日テレは他局と比べて“上から目線”今年６月に日本テレビが明らかにした国分太一（51）のコンプライアンス問題だが、まだまだ収まりそうにない。11月に国分は都内で代理人同席のもと緊急会見を開くと、タイミングを合わせるかのように、元TOKIOのメンバーである松岡昌宏（48）が『週刊文春』と『週刊新潮』の取材に応えて、〈５ヵ月経っても日テレサイドから何の説明もない〉〈それこそコンプライアンス違反じゃないのか〉と、日