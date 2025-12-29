今、困ってしまうほど耳について離れないCMがある。『♪もしも〜の時は〜あんし〜ん祭典♪』というワルツのリズムに乗せて美女が両手を左右の胸に当てている、葬儀ブランド『あんしん祭典』（株式会社ごじょいる）のCMだ。今年５月にCM放映が始まると、CM総合研究所が実施する「’25年８月度CM好感度調査」では、女性60歳以上で全3,856作品中第１位を獲得。なんと冠婚葬祭のCMとしては初めてのことだ。一躍話題となった“CM美女”