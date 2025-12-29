筆者の話です。初めて東京駅で友人と待ち合わせた日、私は【中央口】の看板だけを頼りに動いていました。けれど、そこから思わぬ行き違いが生まれて── 初めての東京駅 初めて友人と東京駅で会うことになり「中央口で待ち合わせね」と言われました。地方の小さな駅しか知らない私は、案内板に【中央口】の文字を見つけた瞬間「ここだ」と信じ込み待つことに。改札の規模も気にせず、緊張まじりにその場所で立ち続けていました