【あの人は今こうしている】【写真】アイドルアナのハシリだった大橋照子さん 2年前に交通事故で次男を失ったつらさを多忙で紛らわす日々井口保子さん（伝説の女子アナ）◇◇◇政界では女性初の総理が誕生し話題だが、競馬界では50年以上も前に女性の実況中継アナウンサーが誕生し、世間の注目を大いに集めたものだ。ラジオ関東のアナウンサーだった井口保子さん、今どうしているのか。井口さんに会ったのは、