2025年5月、藤岡美千代さん（66歳）はロシア極東の都市・ハバロフスクに降り立った。藤岡さんの父・古本石松さんは3年間のシベリア抑留を経験している。藤岡さんは復員兵の家族に密着したドキュメンタリー映画の撮影で、同地をはじめて訪れた。父の足跡を追う旅に出たのには、理由がある。藤岡さんは、父親からの暴力を受け、その影響下にあった家庭環境で育った。「父は私が9歳の頃に亡くなりましたが、『最初からいない』ものと