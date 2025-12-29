白い恋人パークのシンボルからくり時計塔 北海道を代表する製菓メーカー『石屋製菓』で製造されている「美冬」は、定番土産の「白い恋人」に続き、2番目に人気の高いお菓子。パイとフィリングとチョコレートが重なったミルフィーユ。 一口目から美味しい！とお土産に大変喜ばれているこの人気のお菓子をご紹介したいと思います。 道内にはソフトクリーム販売のお店も含めて12店舗。ミ