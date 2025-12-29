食楽web 東京には数え切れないほどのラーメン店があります。今回はその中から、グルメライターお気に入りのラーメンだけじゃなく、サイドメニューの餃子、唐揚げがおいしい店を4軒、厳選しました。 焼きあごが芳醇に香る『長崎らーめん 琴海』（本郷三丁目） 長崎県の名産の焼きあごを使ったスープが看板の『長崎らーめん 琴海』。きれいな黄金色のスープは、豚骨のコクの中