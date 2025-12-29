大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。韓国発のガールズグループ・ＩＬＬＩＴは、２年連続の出場で初の日本オリジナル曲「ＡｌｍｏｎｄＣｈｏｃｏｌａｔｅ」を歌唱。今年は日本デビューも果たし、思い出深い年に。甘酸っぱいラブソングで、キュートなパフォーマンスに注目が集まりそうだ。メンバーのＩＲＯＨＡは三山ひろしのけん玉チャレン