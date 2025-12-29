水の大切さや命をテーマにした子どもたちの詩や作文を募集する「ざぶん賞」の表彰式が２７日、宇都宮市内で行われました。 「ざぶん賞」は生命の源の水を通して命や自然環境の大切さを考えてもらおうと、全国の小中学生から作文や詩を募集するものです。 全国から応募のあったおよそ６７０点の作品から最高賞のざぶん大賞にさくら市の喜連川小学校６年の松谷望さんの「水とわたしのお米づくり」が選ばれ、県内の小学生が３