来シーズンから本拠地を宇都宮市に移すラグビー・リーグワンの「三重ホンダヒート」。ラグビーの魅力を伝えようと２７日、宇都宮市でパブリックビューイングが行われました。 会場になったＪＲ宇都宮駅東口の「ライトキューブ宇都宮交流広場」には、三重ホンダヒートを応援しようと３００人以上の市民やファンが集まり、ラグビー体験や選手との写真撮影などが行われました