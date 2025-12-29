小山市を中心に生産されユネスコの無形文化遺産に登録されている結城紬の着物などを一堂に集めた展示会がこのほど、小山市で開かれました。 小山市にある栃木県の紬織物技術支援センターでは、センターで所蔵する結城紬の着物や帯などを一堂に展示する「特別開放デー」が開かれました。結城紬が国の重要無形文化財に指定されてから７０周年、ユネスコの無形文化遺産に登録されてから１５周年となったのを記念し